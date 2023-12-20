Туркомплекс «Созвездие Гагарина» построят на Волге до 2026 года

В Саратовской области до 2026 года должны реализовать инвестиционный проект «Созвездие Гагарина». Соответствующая договоренность достигнута на встрече в Москве гендиректора корпорации «Туризм.РФ» и губернатора Романа Бусаргина. Источником финансирования станут средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что в Энгельсском районе, рядом с местом приземления первого космонавта Юрия Гагарина и Парком покорителей космоса, создадут круглогодичный туристический комплекс для семейного отдыха. Его построят у реки Волги, между селами Узморье и Смеловка.

Уточняется, что проект будущего семейного комплекса ориентирован на изучение истории освоения космоса, биографии Юрия Гагарина, развитие научно-познавательного и спортивного туризма. Отель будет включать 80 номеров и 40 гостевых домов.

Ранее сообщалось, что Саратовская область вошла в число российских регионов, которые могут стать центрами виноделия. В «Роскачестве» говорили, что в реестр виноградных насаждений Минсельхоза уже внесены первые 1,5 га саратовских виноградников. В регионе высажены сорта винограда Сира, Пино Гри, Сибирьковый.