В Петербурге прошла церемония прощания с режиссером Рябоконем

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с режиссером фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олегом Рябоконем. Об этом в четверг, 11 января, сообщает портал 78.ru.

Мероприятие прошло в Белом зале Открытой киностудии «Лендок». После отпевания в Николо-Богоявленском соборе заслуженного деятеля искусств РФ похоронили на Волковском кладбище.

О смерти режиссера в возрасте 84 лет стало известно 7 января. По данным СМИ, у него не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Причина смерти пока не сообщалась.

Олег Рябоконь родился в 1939 году. В 1961 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году — актерско-режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Являлся членом Союза кинематографистов РФ и Союза театральных деятелей России.

С 2008 года он также был мастером курса «Режиссура телевизионных программ» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Режиссер оставил яркие работы в истории отечественного киноискусства. Зрителям Рябоконь стал известен благодаря фильму «Али-Баба и сорок разбойников» (1983). В его богатой фильмографии имеются и такие музыкальные фильмы и телеспектакли, как «Один за всех!», «А я иду», «Физики», «Прекрасная Елена». В некоторых из них звучат песни на его собственные стихи.