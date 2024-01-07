Режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь умер в 84 года
В Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь. Об этом 7 января сообщает портал 78.ru.
Как стало известно СМИ, внешних признаков насильственной смерти у заслуженного деятеля искусств РФ обнаружено не было. Причина его смерти пока не сообщается.
Олег Рябоконь родился в 1939 году. В 1961 году он окончил Ленинградский военно-механический институт, а в 1972 году — актерско-режиссерское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Являлся членом Союза кинематографистов РФ и Союза театральных деятелей России.
С 2008 года он также был мастером курса «Режиссура телевизионных программ» в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
Режиссер оставил яркие работы в истории отечественного киноискусства. Зрителям Рябоконь стал известен благодаря фильму «Али-Баба и сорок разбойников», снятом в 1983 году. Главные роли в картине исполнили Олег Табаков, Армен Джигарханян, Татьяна Никитина и Вениамин Смехов. Кроме того, в его богатой фильмографии имеются в том числе такие музыкальные фильмы и телеспектакли, как «Один за всех!», «А я иду», «Физики», «Прекрасная Елена», в некоторых из которых звучат песни на его собственные стихи.