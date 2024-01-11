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До 10 пожаров в день происходит в России из-за неправильной зарядки гаджетов

МЧС РФ: От 3 до 10 пожаров в день происходит в России из-за неправильной зарядки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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От трех до 10 пожаров в день происходит в России из-за неправильно заряжающихся телефонов, роботов-пылесосов и электросамокатов. Об этом рассказал директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 11 января.

«В современных условиях пожары всё чаще возникают из-за неправильной или бесконтрольной зарядки аккумуляторов, пауэрбанков, роботов-пылесосов и электросамокатов. Я хочу напомнить, что от трех до 10 пожаров в день в России случается из-за возгорания аккумуляторных батарей, находящихся в состоянии зарядки», — сказал он.

Оставлять телефоны на зарядке на ночь — небезопасно, подчеркнул Охотенко.

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4 октября руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что оставление телефона на зарядке на ночь может привести к его возгоранию.

По его словам, полностью заряжать телефон, как и полностью разряжать его — вредно для аккумулятора. Подобные действия лишь ускоряют его изнашивание. Кузьменко подчеркнул, что идеальный вариант пользования смартфоном предусматривает «лавирование в промежутке между 20 и 80% зарядки». При этом он уточнил, что снимать мобильное устройство следует до того, как оно будет полностью заряжено.

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