Крещенские купания проведут в Благовещенске на реке Зее

В Благовещенске традиционные крещенские купания пройдут на реке Зее в районе улицы Амурской, 1. Они запланированы на 18 и 19 января. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие организует федерация зимнего плавания «Аквайс-спорт». Она подготовит купели, настилы и трапы. Спасатели обеспечат безопасность, они будут дежурить в течение двух дней. Палатки для переодевания предоставит городское управление ГОЧС, а ГСТК — скамьи и ограждение, уточняет Амурская служба новостей.

Вечерние и ночные окунания в проруби запланированы с 20 часов 18 января до 3 часов 19 января. В пятницу купания горожан пройдут с 10 часов до 12:30, затем состоится чин освящения воды Благовещенской епархией, а потом — продолжение купания до 22 часов.

Ранее врачи рассказали, как безопасно окунаться в прорубь. В частности, запрещено употреблять алкоголь перед купанием в проруби. Рекомендуется окунаться в прорубь только людям, которые не имеют хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательных систем, а также занимаются закаливанием.