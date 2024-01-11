Задержавшихся в тайге на 4 месяца охотников спасли в Красноярском крае

В Красноярском крае найдены двое охотников, которые провели в тайге четыре месяца. С ними были три собаки, они тоже остались живы. Пострадавших спасатели МЧС доставили в поселок Северо-Енисейский и передали врачам.

ИА KrasnoyarskMedia, пишет, что 79-летний и 50-летний мужчины ушли в тайгу еще в сентябре. Во время возвращения домой одному из них стало плохо, он остался в охотничьей избе в урочище Кушма.

Его молодой товарищ отправился за помощью, но из-за непогоды и сугробов в 2 м он вернулся назад. По радиосвязи мужчины передали родным, что один из них не может передвигаться, а еда у них закончилась.

В июне сообщалось о том, что в Амурской области собака пришла к пропавшему в тайге 10-летнему мальчику и своим запахом отпугнула медведицу с медвежатами. Собака провела с ребенком всю ночь. В 700 м от места их ночевки располагается берлога медведицы с медвежатами, однако звери, чуя запах пса, не стали подходить к ребенку.