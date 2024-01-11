Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели семи человек в ДТП под Пензой
Мир
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане
Общество
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Общество
Снегопад и шквалистый ветер обрушились на Москву
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru о заповедниках РФ

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Bernd Zoller
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который будет знакомить читателей с деятельностью российских заповедных территорий. Глава государства сообщил об этом 11 января во время визита в Хабаровск, приурочив новость ко Всероссийскому дню заповедников и национальных парков.

«Сегодня праздник тех, кто занимается заповедными территориями, — охотоведы, прочие специальности. Я хочу всех поздравить, так совпало. У нас очень много накопилось и видео- и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой. Не только со зверушками, которые там живут», — сообщил он журналистам.

Он отметил, что Россия — это самая большая страна по своей территории в мире, в которой 13% земли находится под той или иной системой государственной защиты.

«Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий. Первый заповедник, Баргузинский, был создан как раз на Дальнем Востоке, в 1917 году. И с тех времен, постепенно, и в СССР, и в современной России государство постоянно занимается охраной природы, флоры и фауны», — добавил глава государства.

Особо охраняемые: как заповедники справляются с пожарами и браконьерами
Кто защищает лошадей Пржевальского в степях и изюбрей в лесах Прибайкалья

Ранее, в сентябре, Путин поблагодарил ученых, биологов, егерей и волонтеров за создание условий для безопасного проживания популяции амурского тигра на территории России. В телеграмме организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дню тигра, он отметил, что этот праздник считается одним из наиболее ярких событий в общественной жизни Дальнего Востока и всей страны. И вовлекает в орбиту людей самых разных профессий, содействующих сохранению природного богатства РФ.

В середине августа одна из фотоловушек, установленная в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, запечатлела краснокнижного амурского тигра. Сейчас Приморском крае обитает более 600 особей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024