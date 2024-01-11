Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru о заповедниках РФ

Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который будет знакомить читателей с деятельностью российских заповедных территорий. Глава государства сообщил об этом 11 января во время визита в Хабаровск, приурочив новость ко Всероссийскому дню заповедников и национальных парков.

«Сегодня праздник тех, кто занимается заповедными территориями, — охотоведы, прочие специальности. Я хочу всех поздравить, так совпало. У нас очень много накопилось и видео- и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой. Не только со зверушками, которые там живут», — сообщил он журналистам.

Он отметил, что Россия — это самая большая страна по своей территории в мире, в которой 13% земли находится под той или иной системой государственной защиты.

«Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий. Первый заповедник, Баргузинский, был создан как раз на Дальнем Востоке, в 1917 году. И с тех времен, постепенно, и в СССР, и в современной России государство постоянно занимается охраной природы, флоры и фауны», — добавил глава государства.

Ранее, в сентябре, Путин поблагодарил ученых, биологов, егерей и волонтеров за создание условий для безопасного проживания популяции амурского тигра на территории России. В телеграмме организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дню тигра, он отметил, что этот праздник считается одним из наиболее ярких событий в общественной жизни Дальнего Востока и всей страны. И вовлекает в орбиту людей самых разных профессий, содействующих сохранению природного богатства РФ.

В середине августа одна из фотоловушек, установленная в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, запечатлела краснокнижного амурского тигра. Сейчас Приморском крае обитает более 600 особей.