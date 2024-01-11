Первый этап рекультивации завершился на двух свалках в Удмуртии
В Удмуртии завершился первый этап рекультивации двух крупных свалок в Сюмсинском и Дебесском районах. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология».
По словам председателя правительства республики Ярослава Семенова, объем мусора, накопленного в карьере «Русская Бабья» и около урочища Дукъявыр, сопоставим с 17 девятиэтажными домами. Об этом пишет ИА «Сусанин». На выполнение рекультивации направили средства от штрафов за экологические нарушения.
С 2019 года в Удмуртии ликвидировали свыше 400 свалок и выполнили рекультивацию четырех мусорных полигонов. В 2024 году завершится рекультивация объекта около деревни Унтем в Игринском районе.
Ранее сообщалось, что в Александровск-Сахалинском районе Сахалина в 2023 году ликвидировали больше 20 несанкционированных свалок. Общий объем вывезенных отходов составил свыше 1,5 тыс. кубометров.