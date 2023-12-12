Два десятка свалок ликвидировали в одном из районов Сахалинской области

В Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области с начала 2023 года ликвидировали более 20 несанкционированных свалок. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на администрацию горокруга.

Общий объем вывезенных отходов составил более 1,5 тыс. кубометров. В частности, была убрана значительная часть мусора, скопившегося за десятки лет вблизи гаражных кооперативов, в границах улиц Верхне-Кавказской и Кавказской.

В администрации уточняют, что сегодня территория муниципалитета охвачена системой по обращению с отходами. Выполнены мероприятия по благоустройству контейнерных площадок, в том числе в ряде районов частного сектора.

В конце ноября стало известно, что с начала 2023 года в лесах Иркутской области ликвидировали 63 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и строительного мусора. В целом удалось очистить порядка 64,6 га.