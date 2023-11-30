Больше 60 несанкционированных свалок в лесах ликвидировали в Приангарье

С начала 2023 года в лесах Иркутской области ликвидировали 63 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и строительного мусора. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.

От мусора удалось очистить порядка 64,6 га, всего собрано 5,6 тыс. куб. м мусора. Работы проводились в рамках региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2019–2025 годы. Министерство лесного комплекса Иркутской области заключает договоры с организациями, которые занимаются сбором и утилизации отходов. Оплата производится по фактически вывезенному объему мусора.

Некоторые лесные свалки помогли ликвидировать общественники, сотрудники лесничеств и волонтеры в рамках субботников. В 2024 году работа по ликвидации свалок будет продолжена. Власти планируют ликвидировать еще больше 200 несанкционированных скоплений мусора.