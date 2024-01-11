Двухлетний мальчик умер от гриппа в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре в одной из больниц умер двухлетний мальчик, у которого диагностировали грипп. Прокуратура контролирует ход проверки, которая проводится в связи со смертью ребенка.

Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого надзорного ведомства, мальчик умер в инфекционном отделении медицинского учреждения Комсомольска-на-Амуре 3 января.

По данным местных СМИ, изначально родители ребенка не могли вызвать скорую помощь и повезли его в больницу самостоятельно. Лишь в третьем учреждении мальчика госпитализировали.

В больнице ему поставили диагноз «грипп», но его состояние ухудшилось, и на следующий день он умер. Отец ребенка обратился в следственные органы по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Ранее, 10 января, сообщалось, что в Хабаровском крае во время новогодних каникул зарегистрировали значительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За помощью обратились 3,5 тыс. человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество заболевших в первую неделю 2024 года сократилось на 68% по сравнению с последней неделей 2023 года.