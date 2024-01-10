Заболеваемость ОРВИ значительно снизилась в Хабаровском крае
Значительное снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрировали медики во время новогодних каникул в Хабаровском крае. За помощью обратились 3,5 тыс. человек.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество заболевших в первую неделю 2024 года сократилось на 68% по сравнению с последней неделей 2023 года. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 23%. В основном болеют взрослые, а также дети дошкольного возраста.
Перед каникулами заболеваемость превышала эпидпорог на 20%. В структуре заболеваемости отмечается распространение вирусов гриппа А.
В России в первую неделю 2024 года отмечается сокращение заболеваемости ОРВИ на 51,4%. К врачам обратилось порядка 527 тыс. человек.