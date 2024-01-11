Военные эксперты рассказали о мерах защиты приграничных регионов РФ

Первая мера, которую надо предпринять — это отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных российских городов, по меньшей мере на 50-70 км — обстрелы останутся, но массовые атаки реактивными снарядами не будут повседневностью, сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Такое же мнение высказал и военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметив, что протяженность границы только Белгородской области с Украиной около 500 км, а она еще извилистая.

«У Брянской с Сумской и Черниговской областями граница — на протяжении сотен километров. Там еще лесистая местность, в Белгородской области лесостепная, но тем не менее, это позволяет противнику маневрировать «в серой зоне» и стрелять. Причем порой доходило, что стреляли танки», — уточнил эксперт.

Доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенжиев подчеркнул, что технологическая защита также имеет важное значение при попытках минимизировать обстрелы российских городов.

«Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Благодаря им уничтожаются украинские ракеты, дроны и другие воздушные средства, которые бьют по нашим городам», — рассказал он.

Самая массовая атака на российские регионы пришлась на 30 декабря, когда украинские боевики обстреляли Белгород. Тогда в городе погибли 25 человек. По данным Минобороны, для обстрела украинские боевики использовали ракеты именно РСЗО RM-70 Vampire, поставленные Чехией. Это аналог советской системы «Град», разработанной в советское время.

8 января также сообщалось о залпе РСЗО этого типа по белгородскому региону. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией области 10 реактивных снарядов.

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