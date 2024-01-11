Реклама
Прямой эфир
Мир
Первая казнь при помощи азота в США была назначена на 25 января
Армия
Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Общество
Госдума может отклонить законопроект о маркировке опасных собак
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Общество
Пожар в цехе полимерной продукции в Обухово ликвидировали
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Мир
Украинский разведчик рассказал о страхе ВСУ перед российскими дронами
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Армия
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
Мир
Президент Эквадора заявил о планах отдать США российскую технику в обмен на новую
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Общество
Недоиспользованную рабочую силу в России оценили в 4,4 млн человек
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году
Сюжет:

Военные эксперты рассказали о мерах защиты приграничных регионов РФ

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая мера, которую надо предпринять — это отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных российских городов, по меньшей мере на 50-70 км — обстрелы останутся, но массовые атаки реактивными снарядами не будут повседневностью, сказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Такое же мнение высказал и военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметив, что протяженность границы только Белгородской области с Украиной около 500 км, а она еще извилистая.

«У Брянской с Сумской и Черниговской областями граница — на протяжении сотен километров. Там еще лесистая местность, в Белгородской области лесостепная, но тем не менее, это позволяет противнику маневрировать «в серой зоне» и стрелять. Причем порой доходило, что стреляли танки», — уточнил эксперт.

Доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенжиев подчеркнул, что технологическая защита также имеет важное значение при попытках минимизировать обстрелы российских городов.

«Речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО. Благодаря им уничтожаются украинские ракеты, дроны и другие воздушные средства, которые бьют по нашим городам», — рассказал он.

Самая массовая атака на российские регионы пришлась на 30 декабря, когда украинские боевики обстреляли Белгород. Тогда в городе погибли 25 человек. По данным Минобороны, для обстрела украинские боевики использовали ракеты именно РСЗО RM-70 Vampire, поставленные Чехией. Это аналог советской системы «Град», разработанной в советское время.

8 января также сообщалось о залпе РСЗО этого типа по белгородскому региону. Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией области 10 реактивных снарядов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приграничная служба: как ВС РФ могут защитить города от обстрелов

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024