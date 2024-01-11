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Организатор назвал условия турецкого актера Бурака Озчивита для визита в Россию

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Фото: ТАСС/ABACA/Balkis Press
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Звезда турецких сериалов «Черная любовь», «Великолепный век», «Основание: Осман» Бурак Озчивит через месяц приедет в Россию. Он станет специальным гостем концертов «Музыка турецких сериалов», которые пройдут 20 февраля в Crocus City Hall в Москве и 21-го — в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Вопрос о визите знаменитости в Россию решался недолго. По словам организаторов, переговоры были осенью.

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«Концертное агентство «Подмосковные вечера» придумало концепцию вечера — знаменитые композиции из известных турецких сериалов в исполнении симфонического оркестра, сопровождаемые интересными историями артиста о съемках и индустрии в целом, и через агентов предложило идею Бураку. Ему идея понравилась, и он с радостью согласился принять участие в проекте. На данном этапе никаких сложностей не возникло. Никаких специальных требований у артиста нет, бытовой райдер максимально комфортный для организаторов», — рассказала «Известиям» PR-директор агентства Елена Бухмак.

Она также добавила, что билеты поступили в продажу только в конце декабря и уже, судя по динамике, ожидается аншлаг. Кроме участия в концертах в программе актера фан-встречи. Это будет не его первый визит в Россию. В прошлый раз он приезжал в 2022 году.

Бурак Озчивит — не единственная зарубежная звезда, которая приедет в Россию в 2024 году. В афише также американские рэперы, золотой голос проекта Enigma и другие иностранные артисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 11 января, в 10:00

Без границ: кто из иностранных артистов приедет в Россию в 2024 году

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