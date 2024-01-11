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СМИ сообщили о возмущении оппозиции Италии из-за массовой фашистской демонстрации

Reuters: оппозиция Италии требует провести расследование массового фашистского приветствия
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Фото: TASS/AP/Francesco Benvenuti
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Оппозиционные партии Италии потребовали провести расследование по факту массового «римского приветствия» во время неофашистского марша в Риме 7 января. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мемориалы по случаю Побоища на Акка Ларентия проходят каждый год, но оппозиционные партии заявили, что подобные проявления профашистских настроений противозаконны, и потребовали расследования», — говорится в материале от 8 января.

Глава центристской партии «Действие» Карло Календа заявил, что произошедшее — «неприемлемый позор для европейской демократии». А лидер Демократической партии Элли Шляйн, комментируя ситуацию, вспомнила 1924 год, когда фашистский лидер Бенито Муссолини одержал верх на выборах в Италии.

«То, что произошло, неприемлемо. Неофашистские группы должны быть расформированы, как это предусмотрено конституцией», — добавила Шляйн.

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Митинг, на котором сотни человек отдали фашистское приветствие, прошел 7 января, в годовщину Побоища на Акка Ларентия — террористической атаки итальянских активистов неофашистской партии, которая случилась в 1978 году. Отмечается, что на демонстрации присутствовали «крайне правые боевики и некоторые ультраправые группировки».

10 января агентство Ansa сообщило о задержании пятерых человек за «римское приветствие» во время неофашистского марша, в настоящий момент полиция продолжает устанавливать личности остальных людей. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози выразил свое возмущение произошедшим, однако заявил, что «запрещение контрпродуктивно».

Также в этот день сотрудник Российско-итальянского центра РАНХиГС, политолог Марк Бернардини пояснил «Известиям», что митинги неофашистов проходят в Италии ежегодно, несмотря на прописанный в конституции запрет на восхваление фашизма. Бернардини подчеркивает, что премьер-министр страны Джорджа Мелони вынуждена закрывать глаза на происходящее, так как она и руководство ее партии «Братья Италии» являются «постфашистами», выходцами из «Итальянского социального движения». Организация, созданная в 1946 году, берет свое начало от режима Итальянской социальной республики Муссолини.

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