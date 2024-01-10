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Пятерых человек задержали за «римское приветствие» во время неофашистского марша в Риме

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Фото: Global Look Press/FRANCESCO BENVENUTI
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В Италии пятеро человек были задержаны за «римское приветствие» во время неофашистского марша в Риме. Об этом 10 января сообщило итальянское информагентство ANSA.

Отмечается, что на демонстрации присутствовали «крайне правые боевики и некоторые ультраправые группировки». Пятеро человек, отдавших фашистское приветствие, уже опознаны и задержаны, в настоящий момент полиция продолжает устанавливать личности остальных людей.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что произошедшее «вызывает возмущение», однако при этом отметил, что «запрещение контрпродуктивно».

«Несколько лет назад мы никогда бы не подумали увидеть подобные изображения. Эти изображения и возвращение крайне правых в целом — это то, чего мы не можем терпеть. Толерантность и мир лежат в основе европейской ДНК», — прокомментировал ситуацию лидер партии «Обнови Европу», французский депутат Европарламента Стефан Сежурне.

Демонстрация прошла 7 января, в годовщину Побоища на Акка Ларентия — террористической атаки итальянских активистов неофашистской партии, которая случилась в 1978 году.

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