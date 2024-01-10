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После гибели трех человек на станции «Рижская» в Москве возбуждено уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После гибели трех человек в районе станции «Рижская» в Москве в результате наезда поезда было возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 10 января, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, инцидент произошел на перегоне между станциями «Рижская» и «Каланчевская» направления Москва – Курская. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибшие женщина и двое мужчин переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив людей на путях, применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии.

«Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования троих людей на железнодорожной платформе Рижская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В настоящий момент следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия. Обстоятельства инцидента уточняются.

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