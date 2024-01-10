Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Поезд насмерть сбил трех человек в районе станции «Рижская» в Москве, сообщил 10 января источник «Известий».
На месте инцидента работают экстренные службы. Обстоятельства уточняются.
«Предварительно, пострадавшие скончались от полученных травм», — сказал собеседник издания.
В Сети распространяются кадры с происшествием.
Ранее, 9 января, в Мурманске поезд сбил женщину, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм она погибла на месте. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.