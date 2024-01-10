Ученый назвал причину отказа корейцев от собачатины

Закон, принятый накануне парламентом Южной Кореи, согласно которому в стране с 2027 года запрещается выращивать и забивать собак с целью употребления их мяса в пищу, является не только исполнением ранее данных предвыборных обещаний президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, но это и кивок политика в сторону Запада. Такое мнение ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Евгеньевич Ким высказал в среду, 10 января.

Он отметил, что в культуре корейцев потребление мяса собак в принципе сохраняется, и запрет вызывает большое возражение со стороны традиционных семей.

«Но президент Юн Сок Ёль взял курс на полную интеграцию Южной Кореи в систему исторического Запада. И с учетом того, что европейские народы не едят собачье мясо, взял на себя обязательство искоренить использование данного вида мяса», — сказал ученый в беседе с runews24.ru.

По словам специалиста, Южная Корея и ранее двигалась в направлении запрета на употребления мяса собак, но до полного запрета это был ввод временных ограничений.

Так, когда в 1988-м году проводили Олимпиаду в Сеуле, то всем заведениям, которые подавали собачье мясо в центре города, было запрещено это делать на время Игр.

«Найти собачье мясо можно было только на окраинах города», — рассказал эксперт.

Ким высказал мнение, что этот законопроект является стремлением показать Западу, что Сеул готов принимать нормы, существующие в странах Запада, обесценивая национальные традиции.

Накануне парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления в пищу и продажи собачьего мяса, передает RT. Данные нормы вступят в силу после трехлетнего переходного периода.

После этого нарушение запрета будет караться тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.), сообщает телеканал «360».

Согласно данные южнокорейского минсельхоза, на апрель 2022 года около 1,1 тыс. ферм разводили для ресторанов 570 тыс. собак, сообщается на сайте kp.ru. Запрет коснется 3,5 тыс. ферм и 1,5 млн животных.