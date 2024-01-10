Школу №10 отремонтируют в подмосковной Кашире к следующему учебному году
В микрорайоне Ожерелье в подмосковной Кашире к началу следующего учебного года планируют отремонтировать школу №10. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
Подрядчик уже вышел на объект и приступил к демонтажным работам. На площадке задействованы два десятка рабочих, они демонтируют окна и двери, внутренние конструкции.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», проект обновления включает капремонт фасада, кровли, замену инженерных систем, электрокоммуникаций. Помещения школы после ремонта оснастят новой мебелью и оборудованием.
Общая площадь ремонтируемого здания составляет около 4 тыс. кв. м. Завершить работы планируется к осени 2024 года.
В ноябре сообщалось, что в городском округе Одинцово в Московской области возведут новую школу на 750 мест. Она появится на территории ЖК «Резиденция Сколково» к сентябрю 2026 года.