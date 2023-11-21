Новую школу на 750 мест построят в подмосковном Одинцово

В городском округе Одинцово в Московской области возведут новую школу на 750 мест. Об этом сообщает региональный Главгосстройнадзор.

Школу построят на территории ЖК «Резиденция Сколково». Под нее выбран участок площадью 5 тыс. кв. м, а площадь самого здания составит 12,4 тыс. кв. м.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании разместят учебные кабинеты, два спортзала для учащихся младшей и средней школы, актовый зал, столовую и пищеблок. Также предусмотрено обустройство библиотечного центра, различных мастерских и лаборантских.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», подготовку к строительству начнут в конце ноября. Сдать объект планируется к сентябрю 2026 года.