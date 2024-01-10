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Умер сценарист «Адъютанта его превосходительства» Игорь Болгарин
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Умер сценарист «Адъютанта его превосходительства» Игорь Болгарин

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Фото: сommons.wikimedia.org
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Советский и российский писатель, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Болгарин скончался на 95-м году жизни. Об этом во вторник, 9 января, сообщил сайт Союза кинематографистов России.

Автор сценариев к таким фильмам, как «На графских развалинах», «Адъютант его превосходительства», «Суровые километры» ушел из жизни во вторник. Причина смерти не приводится.

«Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов СК России выражают искренние соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича», — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания будет сообщено позже.

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Болгарин родился 28 июня 1929 года в деревне Донузлав Крымской АССР. В 1954 году окончил сценарный факультет ВГИКа и сразу приступил к работе на киностудии «Центрнаучфильм». Он также преподавал на кафедре кинофотомастерства Московского института культуры и писал художественные произведения.

В 2002 году лауреат государственных премий Болгарин стал членом национальной академии кинематографических искусств и наук России. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю работу он награжден орденом Дружбы. Также награжден орденом «Знак почета».

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