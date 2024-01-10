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Эксперты оценили рост объема торгов на рынках Московской биржи

Аналитик Царева: Мосбиржа показала рекордный объем торгов в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Суммарный объем торгов на рынках Московской биржи за 12 месяцев 2023 года вырос до 1,3 квадрлн рублей (1,1 квадрлн рублей — за 12 месяцев 2022-го), сообщается на сайте торговой площадки 10 января. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева рассказала «Известиям», что Мосбиржа показала рекордный объем торгов в 2023 году, что является сильным результатом.

Объем торгов акциями депозитарными расписками и паями по сравнению с 2022-м вырос в 2,6 раза, до 2094 млрд рублей. Торги на срочном рынке выросли почти вдвое, до 8808 млрд рублей, на валютном — в 1,8 раза, до 38 659 млрд рублей.

«На рынке акций наблюдаем сильный восстановительный рост после более слабого 2022-го. Объемы все еще ниже уровней 2021 года, но хорошие показатели относительно уровней 2020-го. Мы считаем, что розничные инвесторы (основные в настоящий момент) стали более активно смотреть на рынок акций в свете того, что было в первом полугодии 2023 года — это снижение ставки Центробанка, плюс возвращение многих компаний к дивидендам, к раскрытиям отчетностей, к коммуникациям. То есть активная работа повлияла на то, чтобы у розничных инвесторов также было больше активности», — отметила Царева.

По ее словам, рост денежного, валютного рынка и деривативов был разносторонний. Она обратила внимание на то, что хорошо выросли денежный и валютный рынки, но деривативы увеличились не так сильно — показатели всё еще ниже уровней 2021 года. Однако в целом это позитивно для объема торгов биржи, для бизнеса и показывает, что есть достаточно высокая клиентская активность в этих сегментах, добавила она. При этом на долговом рынке объемы выросли на 60%.

«Общий объем торгов на Мосбирже в 2023 году вырос на 24%. Это подтверждает тренд на рост объема торгов примерно вместе с ростом денег в экономике. Более чем двукратный рост объема торгов акциями год к году обусловлен низкой базой 2022 года. Объем торгов акциями вернулся на уровень 2020 года. Что поражает на фоне изменения состава участников — в 2022 году ушли нерезиденты, занимавшие половину объема. Расширяется линейка инструментов на срочном и валютных рынках, что приводит к росту объемов на этих рынках», — добавил в свою очередь главный стратег PFL Advisors Федор Наумов.

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Ранее в этот день Московская биржа сообщила, что стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке превысила 200 млрд рублей.

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