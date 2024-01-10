Мосбиржа оценила вложения в биржевые фонды денежного рынка более чем в 200 млрд рублей
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- Мосбиржа оценила вложения в биржевые фонды денежного рынка более чем в 200 млрд рублей
Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила 200 млрд рублей, сообщается на сайте торговой площадки. За прошлый год зафиксирован 15-кратный рост показателя.
В Мосбирже уточнили, что на конец декабря 2023-го более 359 тыс. инвесторов держали в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка. Это в три раза больше, чем на начало 2023-го. При этом средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора в настоящее время превышает 600 тыс. рублей.
Управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин объяснил, что популярность биржевых фондов денежного рынка выросла на фоне повышения ключевой ставки.
«Это удобные и высоконадежные инструменты, которые позволяют получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции и оперативно управлять свободными средствами. Кроме того, фонды денежного рынка имеют низкий порог входа, доступны для инвестиций практически всем желающим и обладают высокой ликвидностью», — отметил он.
Ранее в этот день сообщалось, что в 2023 году инвестиции в криптовалюту оказались наиболее прибыльными. Как говорится в исследовании FinExpertiza, с начала года вложения в биткоин могли бы преувеличиться в 2,7 раза. Вторым по доходности финансовым инструментом, показавшим хороший рост в прошлом году, оказались американские акции: они приносили 56% выгоды. На третьей строчке российские акции, которые за 12 месяцев показали полуторакратный рост — их доходность после вычета налогов составила 46%.