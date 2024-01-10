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Мосбиржа оценила вложения в биржевые фонды денежного рынка более чем в 200 млрд рублей

Мосбиржа: инвестиции в биржевые фонды денежного рынка превысили 200 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила 200 млрд рублей, сообщается на сайте торговой площадки. За прошлый год зафиксирован 15-кратный рост показателя.

В Мосбирже уточнили, что на конец декабря 2023-го более 359 тыс. инвесторов держали в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка. Это в три раза больше, чем на начало 2023-го. При этом средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора в настоящее время превышает 600 тыс. рублей.

Управляющий директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин объяснил, что популярность биржевых фондов денежного рынка выросла на фоне повышения ключевой ставки.

«Это удобные и высоконадежные инструменты, которые позволяют получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции и оперативно управлять свободными средствами. Кроме того, фонды денежного рынка имеют низкий порог входа, доступны для инвестиций практически всем желающим и обладают высокой ликвидностью», — отметил он.

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Ранее в этот день сообщалось, что в 2023 году инвестиции в криптовалюту оказались наиболее прибыльными. Как говорится в исследовании FinExpertiza, с начала года вложения в биткоин могли бы преувеличиться в 2,7 раза. Вторым по доходности финансовым инструментом, показавшим хороший рост в прошлом году, оказались американские акции: они приносили 56% выгоды. На третьей строчке российские акции, которые за 12 месяцев показали полуторакратный рост — их доходность после вычета налогов составила 46%.

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