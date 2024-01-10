Вагоны без сидений запустили в метро Сеула

В Южной Корее в метро Сеула запустили вагоны, в которых нет мест для сидения. Это сделано, чтобы повысить число пассажиров и снизить загруженность. Об этом в среду, 10 января, сообщил информпортал Sedaily.

«Пилотная эксплуатация вагонов без сидений проведена на четвертой линии сеульского метро. Ожидается, что ввод таких вагонов уменьшит давку на 40%, <…> а также будет обеспечено дополнительно 12,6 кв. м посадочных мест на каждый вагон», — сказано в материале.



Как отмечается, граждане, впервые проехавшие в таких вагонах, по-разному отреагировали на нововведение.

«Это действительно плохая идея. Затор в общем отсеке значительно увеличился», — приводит портал слова одного из пассажиров.



Другой пользователь подземки отметил, что «люди, которые стоят более часа, страдают от неудобства такой поездки».

Однако некоторые положительно отнеслись к пробному запуску. Один из сторонников нововведения выразил надежду, что эта практика будет распространена и на другие маршруты с высокой загруженностью.



Уточняется, что, если эффект от снижения заторов будет действительно заметен в пилотном проекте, в дальнейшем будет рассмотрена возможность расширения этой программы.

В декабре пассажиры метро Лондона из-за сбоя в электричестве застряли в темных тоннелях. Поезда перестали ходить между вокзалом Паддингтон и аэропортом Хитроу. Множество людей опоздали на свои рейсы из Лондона.