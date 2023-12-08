Пассажиры метро Лондона из-за сбоя в электричестве застряли в темных тоннелях

Пассажиры лондонского метро из-за сбоя электричества застряли в тоннелях на почти три часа. Об этом 7 декабря сообщает британская газета The Guardian.

Вечером 7 декабря на одной из линий метро произошел сбой, связанный с повреждением электрических кабелей. Поезда перестали ходить между вокзалом Паддингтон и аэропортом Хитроу. Множество людей опоздали на свои рейсы из Лондона.

В заявлении Network Rail, компании, регулирующей перевозки, говорится: «Нам пришлось остановить все услуги, пока наши инженеры работают так быстро, как только могут, чтобы решить проблему. Наши команды также работают с операторами поездов, чтобы помочь людям в пострадавших поездах».

Компания призвала пассажиров следовать рекомендациями работников метрополитена и ожидать службы экстренной помощи на месте.

Как пишет Daily Mail, задержки в эвакуации пассажиров связаны с забастовками железнодорожников в этот день.

Находящиеся в поездах пассажиры, пока ждали эвакуацию, остались в темноте и без отопления практически на три часа. Некоторые из них самостоятельно открыли двери и пошли в сторону станций по рельсам. Вышедшие на поверхность столкнулись с высоким спросом на такси и недостатком машин. Службы городского наземного транспорта сообщили о том, что готовы принимать билеты метрополитена. Также компания-перевозчик пообещала возместить траты эвакуированных на такси.

Двое пассажиров получили травмы, также сообщается об упавшей в обморок женщине.

В конце мая технический сбой нарушил работу нескольких лондонских аэропортов, включая крупнейший — Хитроу. Сбой в системе электронного паспортного контроля вызвал огромные очереди из пассажиров, многие из которых опоздали на рейсы. Пассажирам пришлось проходить проверку паспортов вручную, что вылилось в агрессию и драки.