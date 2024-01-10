Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»

Главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям» 10 января, в чем уникальность и преимущество модернизированных российских беспилотников «Куб». Как отметил эксперт, у обновленных БПЛА повысятся продолжительность и дальность полета.

«Принимая во внимание ранее озвученные руководством концерна «Калашников» тезисы о том, что ведутся работы по наращиванию характеристик этого беспилотника-камикадзе, можно предположить, что в случае если сама платформа не претерпела серьезных изменений, то могли быть доработаны электронная начинка БПЛА и программное обеспечение. Это могло быть сделано с целью повышения автономности беспилотника в части обеспечения снижения влияния средств радиоэлектронного подавления на систему навигации и наведения на цель», — объяснил он.

Федутинов добавил, что также при модернизации акцент был сделан на ударные свойства «Куба» за счет увеличения грузоподъемности и появления потенциала дополнить перечень​ возможных для размещения на нем боевых частей.

«Кроме того, могли быть повышены характеристики платформы по продолжительности и дальности полета. В этом случае мог быть получен аппарат, отличающийся от оригинальной версии большей размерностью», — отметил эксперт.

Накануне портал Newsweek сообщил, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь же, как сообщает издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника» за счет изготовления из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

В ноябре прошлого года на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два–три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.