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Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»

Эксперт Федутинов: у новых БПЛА «Куб» повысится дальность полета
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям» 10 января, в чем уникальность и преимущество модернизированных российских беспилотников «Куб». Как отметил эксперт, у обновленных БПЛА повысятся продолжительность и дальность полета.

«Принимая во внимание ранее озвученные руководством концерна «Калашников» тезисы о том, что ведутся работы по наращиванию характеристик этого беспилотника-камикадзе, можно предположить, что в случае если сама платформа не претерпела серьезных изменений, то могли быть доработаны электронная начинка БПЛА и программное обеспечение. Это могло быть сделано с целью повышения автономности беспилотника в части обеспечения снижения влияния средств радиоэлектронного подавления на систему навигации и наведения на цель», — объяснил он.

Федутинов добавил, что также при модернизации акцент был сделан на ударные свойства «Куба» за счет увеличения грузоподъемности и появления потенциала дополнить перечень​ возможных для размещения на нем боевых частей.

«Кроме того, могли быть повышены характеристики платформы по продолжительности и дальности полета. В этом случае мог быть получен аппарат, отличающийся от оригинальной версии большей размерностью», — отметил эксперт.

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Накануне портал Newsweek сообщил, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь же, как сообщает издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника» за счет изготовления из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

В ноябре прошлого года на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два–три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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