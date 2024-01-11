Цензурные перспективы

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, более 60% граждан России считают, что в российских СМИ в той или иной степени необходима цензура государства. И только 30% опрошенных высказались против. Традиционно слово «цензура» имеет негативные коннотации. Но в 2024 году уместнее говорить о национальной медиабезопасности и о подготовке специалистов высокого уровня в этой области.

Почему вопросы медиабезопасности стали актуальными именно сейчас? Общество говорит о необходимости введения разумной цензуры в период бурного развития новых технологий в условиях информационной войны против России.

К чему привели глобализация и стремительное развитие искусственного интеллекта (дипфкйки в медиасреде, автоматическая генерация уникальных осмысленных текстов и так далее)? Они не только открыли новые перспективы демократизации современного мира, но и привели к возникновению узлов общественных противоречий, болевых точек демократической системы. Именно они способствовали активизации агрессивного, экстремистского начала в движениях социального протеста, утверждению в нем приверженности тактике насильственных, радикальных действий.

Например, вспомним публичный характер современного терроризма. Главная его особенность — использование медиавоздействия как важного элемента манипуляции сознанием и поведением людей в новой технологической среде. Действия террористов рассчитаны не только на нанесение материального ущерба и создание угрозы жизни и здоровью отдельных граждан, но главным образом на медиашок, воздействие которого на большие массы людей создаст благоприятную обстановку для достижения террористами своих целей.

Массмедиа сейчас — это инструмент политического влияния в современном обществе. Перед ними стоит стоит сложная задача: найти баланс между свободой слова и безопасностью человека и общества, правом общества и его граждан на информацию и гражданской ответственностью специалистов в области медиакоммуникации, блогеров, журналистов.

Мы наблюдаем опасное разногласие в вопросах, касающихся общей безопасности, отчужденность и даже враждебность многих СМИ по отношению к государству, правоохранительным и силовым органам в условиях опасности международного терроризма. Отсутствие консолидации власти, медиа и гражданского общества в чрезвычайных обстоятельствах стало одной из центральных проблем медиабезопасности в России.

Под медиабезопасностью мы понимаем не безопасность электронных сетей, связи банков данных, а безопасность общества от психологических угроз, от воспевания и героизации насилия и террора в массмедиа.

На протяжении всей истории существования террористических движений их идеологи стремились использовать все существующие каналы массмедиа для распространения своих взглядов и информации о своей деятельности. Более того, экстремисты преследовали цель не только добиться распространения информации о своих деяниях, но и пытались получить у медиа признания легитимности или моральности своих действий для того, чтобы завербовать сторонников и новых участников.

Терроризм в новой технологической среде стремится получить симбиотическую связь с медиа. Задача медиабезопасности не в том, чтобы преградить информацию о терроре, закрыть доступ в медиа, не ввести цензуру или ограничить свободу слова, а в том, чтобы разорвать именно эту порочную симбиотическую связь, без которой террористы не смогут вызывать страх у широкой аудитории.

В задачи медиабезопасности входит противодействие деструктивным медиапотокам. Важно научить и старшеклассников, и студентов выявлять и нейтрализовать деструктивные медиапотоки в новой технологической среде, в частности, в социальных сетях. Как примеры здесь можно привести медиафейки о COVID-19, «группы смерти», пропагандировавшие в соцсетях суицид среди подростков, паблики о криминальной культуре или созданные с целью вербовки террористов среди школьников и студентов.

Что представляет собой деструктивный медиапоток? Это совокупность вербальных и невербальных сообщений, направленных на осуществление манипулятивного воздействия на потребителя медиаконтента, разрушение его идентичности, побуждение к противоправным действиям или саморазрушительному поведению. Подобные медиасообщения носят регулярный характер, они направлены на изменение картины мира социума в целом или отдельных социальных групп, на формирование, разрушение, замещение, трансформацию их ценностей. Это очень опасно для молодежной аудитории средств массовой информации.

Список деструктивных медиапотоков постоянно меняется в связи с новыми вызовами, встающими перед российским государством и обществом. В качестве наиболее актуальных угроз национальной безопасности России могут быть выделены следующие: формирование негативных образов государства в целом и отдельных госорганизаций, разжигание социальной, межнациональной и религиозной вражды, а также фальсификация исторической памяти, разрушение исторической национальной идентичности. Кроме того, риски могут нести пропаганда криминальной культуры и формирование антисоциальных моделей поведения, в том числе культа насилия и жестокости, разрушение традиционных семейных ценностей, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Также можно назвать и разрушение социально ответственных моделей поведения в здравоохранении, формирование деструктивного поведения в сфере потребления товаров и услуг.

Речь идет о коммуникативных угрозах национальной безопасности. И результаты опроса ВЦИОМ показывают, что наши граждане хотят чувствовать себя в медиапространстве безопасно.

Автор — доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности ИПНБ Президентской академии (РАНХИГС), профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

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