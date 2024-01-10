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На рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» родился ребенок

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Фото: t.me/uralairlines_official
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На рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» U6-2441, следовавшем по маршруту Жуковский – Душанбе, у одной из пассажирок начались роды. Как рассказали «Известиям» 10 января в пресс-службе авиакомпании, после незамедлительного оказания женщине помощи, у нее благополучно родилась девочка.

Отмечается, сразу же после набора высоты одна из женщин начала сильно кричать. На помощь ей поспешили бортпроводники, среди которых была Надежда Ивакина, в прошлом работавшая фельдшером, а также одна из пассажирок, которая оказалась медсестрой. Как выяснилось, у роженицы уже отошли воды и начались схватки, ее оперативно устроили на ряд из трех кресел и подготовили набор для родов.

«Как только начали оказывать помощь, совсем скоро на свет появился ребенок. Это случилось в 2:25 по времени Душанбе (0:25 мск). О ситуации незамедлительно доложили командиру воздушного судна. Так как роды прошли без осложнений, экстренной посадки не потребовалось», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

По прилету в аэропорт Душанбе маму с новорожденной передали сотрудникам скорой помощи. При этом расчувствовавшиеся пассажиры прямо на борту собрали для новорожденной «приданое»: 55 тыс. рублей и 3 тыс. таджикских сомони (около 25 тыс. рублей).

«Начинать год с прибавления становится нашей доброй традицией. Это случилось спустя год после аналогичного случая. Тогда 29 декабря 2022 года на рейсе Жуковский – Худжанд появилась на свет малышка Ойшахон», — отмечено в сообщении в Telegram-канале «Уральских авиалиний».

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Ранее, 24 августа 2023 года, на борту самолета, который совершал рейс Париж – Фор-де-Франс (Мартиника), у пассажирки за час до посадки родился ребенок. Уточнялось, что женщине помогли два интерна, медсестра и бортпроводники: женщина родила мальчика. Как только воздушное судно приземлилось в аэропорту, их встретили медики. Мать и новорожденный чувствовали себя хорошо.

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