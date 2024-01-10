Минэнерго США решило отказаться от российского урана

США решили отказаться от российского урана и на данный момент находятся в поисках альтернативного поставщика, сообщило 10 января Reuters со ссылкой на заявление американского минэнерго.

По данным агентства, Вашингтон планирует заключить контракты максимум на 10 лет на поставки HALEU — высокопробного низкообогащенного уранового топлива, обогащенного до 20%. Для этого выделят $500 млн, при этом программу могут расширить.

По словам представителя минэнерго Джона Кармака, сначала необходимо вложить достаточно денег. Затем можно заняться реализацией проектов по строительству урановых заводов, добавил он.

В ноябре 2023 года глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива представляет угрозу национальной безопасности и целям в области климата. По ее словам, обеспокоенность вызывает то, что около 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщиками.

При этом в августе того же года Bloomberg сообщало о безуспешных попытках США и Европы отказаться от урана из РФ. Аналитики отметили, что «Росатом» по-прежнему является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, обеспечивая энергией почти четверть из 92 ядерных реакторов Америки и десятки других электростанций по всей Европе и Азии.

США в первом полугодии 2023 года закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Россия за указанный промежуток времени заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года.