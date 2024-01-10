Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска
Армия
Гособоронзаказ на снайперские винтовки «Калашникова» вырос в восемь раз
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Мир
Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Минэнерго США решило отказаться от российского урана

Reuters: США решили отказаться от российского урана
0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США решили отказаться от российского урана и на данный момент находятся в поисках альтернативного поставщика, сообщило 10 января Reuters со ссылкой на заявление американского минэнерго.

По данным агентства, Вашингтон планирует заключить контракты максимум на 10 лет на поставки HALEU — высокопробного низкообогащенного уранового топлива, обогащенного до 20%. Для этого выделят $500 млн, при этом программу могут расширить.

По словам представителя минэнерго Джона Кармака, сначала необходимо вложить достаточно денег. Затем можно заняться реализацией проектов по строительству урановых заводов, добавил он.

Восход урана: цены на сырье для АЭС побили 10-летние рекорды
Возрождение атомной энергетики может спровоцировать «урановую лихорадку»

В ноябре 2023 года глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединенных Штатов от российского ядерного топлива представляет угрозу национальной безопасности и целям в области климата. По ее словам, обеспокоенность вызывает то, что около 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщиками.

При этом в августе того же года Bloomberg сообщало о безуспешных попытках США и Европы отказаться от урана из РФ. Аналитики отметили, что «Росатом» по-прежнему является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, обеспечивая энергией почти четверть из 92 ядерных реакторов Америки и десятки других электростанций по всей Европе и Азии.

США в первом полугодии 2023 года закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года. Россия за указанный промежуток времени заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024