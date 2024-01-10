Пять орловских больниц получили аппараты для измерения сахара в крови
В Орловской области пять районных больниц получили анализаторы гликированного гемоглобина. Они предназначены для измерения сахара в крови.
Оборудование доставили в Мценскую, Ливенскую, Покровскую, Плещеевскую и Кромскую больницы. Общая стоимость — 8,5 млн рублей.
InfoOrel.ru поясняет, что эти аппараты позволяют производить более точные и информативные измерения. Измерить сахар в крови необходимо, например, когда у пациента еще не стоит диагноз «сахарный диабет», но показатели сахара на первичном скрининге завышены, а глюкозотолерантный тест проводить нежелательно.
Анализ на гликированный гемоглобин входит во второй этап диспансеризации. Если раньше районные больницы вынуждены были направлять пациентов в другие медицинские учреждения, то теперь они смогут сделать анализы на месте.
Оборудование поступило в рамках программы «Борьба с сахарным диабетом». В Орловской области зафиксированы высокие показатели заболевания сахарным диабетом: 4,3 тыс. случаев на 100 тыс. человек.