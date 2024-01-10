Bloomberg сообщило о планах компании Twitch уволить треть своих сотрудников
Популярная стриминговая платформа Twitch, принадлежащая Amazon.com Inc, планирует уволить 500 работников, что составляет 35% от всего штата. Об этом 10 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Увольнения являются следствием убытков в подразделении, а также ухода ряда топ-менеджеров за последние несколько месяцев. Спустя девять лет после вхождения в состав Amazon, стриминговый сервис остается убыточным.
Агентство уточняет, что причиной убыточности являются высокие траты на IT-инфраструктуру, которая обеспечивает около 1,8 млрд часов контента в реальном времени. При этом в прошлом году Twitch уже уволила свыше 400 сотрудников в рамках сокращения штата.
О новых увольнениях, предположительно, будет объявлено уже сегодня.
В марте 2023 года Марк Цукерберг объявил о сокращении 10 тыс. штатных сотрудников холдинга Meta (организация признана экстремистской в РФ). Он назвал решение об увольнении необходимой мерой для «улучшения финансовых показателей» в трудный период.