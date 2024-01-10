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Экс-барабанщик Scorpions Джеймс Коттак скончался в возрасте 61 года

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Фото: Global Look Press/Gonzales Photo/Terje Dokken via
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Бывший барабанщик немецкой рок-группы Scorpions Джеймс Коттак умер в возрасте 61 года. Об этом 10 января сообщил коллектив на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Джеймс был замечательным человеком, великим музыкантом и любящим семьянином… Он был нашим «братом от другой матери», и его нам будет очень не хватать. Рок-н-ролл навсегда. Покойся с миром, Джеймс», — написали его бывшие коллеги.

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Коттак играл в Scorpions с 1996 по 2016 год, его уволили из-за алкоголизма и заменили бывшим участником Motorhead Микки Ди.

Музыкант также был одним из первых участников Kingdom Come, работая их барабанщиком с 1987 по 1989 год. Также он играл в коллективе с 2018 года до своей смерти.

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