Газета The Wall Street Journal сообщила, что антифранцузские выступления в Африке являются крупнейшим антизападным восстанием. Бывшие колонии обвиняют Париж в многолетнем отставании в развитии и плохом управлении. Такая ситуация подрывает усилия США по борьбе с международными террористами на континенте, передает телеканал «Известия».

Издание отмечает, что теперь бывшие союзники Запада налаживают связи с Россией, военные группировки в Мали, Буркина-Фасо и Нигере укрепили свою популярность, выгнав французских военных.

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