Минобороны Китая потребовало от США прекратить вооружать Тайвань

Китай потребовал от США прекратить вооружать Тайвань и выступить против его независимости. Заявление опубликовало минобороны КНР после рабочей встречи ведомств двух стран в Вашингтоне, передает телеканал «Известия». В нем сказано, что в тайваньском вопросе не может быть компромиссов или уступок. Также Китай требует сократить военное присутствие США в Южно-Китайском море и прекратить любые провокации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.