В Санкт-Петербурге прохожий нашел в сугробе отравившуюся наркотиками школьницу

В Санкт-Петербурге прохожий обнаружил в сугробе школьницу, отравившуюся наркотиками. Об этом сообщил источник «Известий» в среду, 10 января.

Он рассказал, что накануне в полицию поступила информация из детской городской больницы о том, что с проспекта Просвещения в состоянии средней степени тяжести с отравлением наркотическими веществами доставили школьницу 2007 года рождения. Она была помещена в реанимацию.

По данным источника, школьница была найдена прохожим около 20:00 лежащей в снегу без верхней одежды. По информации полиции, подросток воспитывается в неполной благополучной семье, не состоящей на учете.

В конце декабря сообщалось, что суд приговорил несовершеннолетнего жителя города Чудово Новгородской области, предложившего подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались, к семи годам лишения свободы. Следствием было установлено, что 14 сентября 2022 года в Чудово обвиняемый предложил несовершеннолетним знакомым незаконно приобретенное им наркотическое средство, те отказались. Другие знакомые подростка в возрасте 15 и 16 лет употребили запрещенное вещество, в итоге двое погибли.