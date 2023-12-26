Подросток под Новгородом осужден за смерть двух несовершеннолетних
Несовершеннолетний житель города Чудово Новгородской области, предложивший подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались, осужден на семь лет лишения свободы. Об этом 26 декабря сообщило на своем сайте следственное управление Следственного комитета по региону.
«Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточнили в ведомстве.
Следствием установлено, что 14 сентября 2022 года в Чудово обвиняемый предложил несовершеннолетним знакомым незаконно приобретенное им наркотическое средство, те отказались. Другие знакомые подростка в возрасте 15 и 16 лет употребили запрещенное вещество, в итоге двое погибли.
По факту смерти несовершеннолетних Следственный комитет возбудил уголовное дело по склонению несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, повлекшему по неосторожности смерть двух потерпевших, а также по незаконному хранению наркотиков и их сбыту.
Ранее в декабре двухмесячная девочка в Санкт-Петербурге скончалась из-за наркотиков, которые попали в ее организм при грудном вскармливании. Экспертиза установила, что в крови, желудке и других органах младенца был метадон.