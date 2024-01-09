Кисловодский нацпарк побил рекорд по числу гостей в 2023 году
Кисловодский национальный парк побил исторический рекорд по числу гостей в 2023 году — его посетили более 5,4 млн человек. Это на 12% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации курорта.
«Парк Кисловодска — один из самых посещаемых нацпарков России, это визитная карточка нашего города», — заявил мэр города Евгений Моисеев в своих социальных сетях, его цитату передает ИА StavropolMedia.
По словам градоначальника, в 2021 году парк посетили 2 млн гостей, в 2022 году — около 4,8 млн человек. Количество гостей продолжает расти, добавил глава курорта.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Кисловодске в два раза выросло производство «Нарзана». Минеральная вода из Ставрополья пользуется популярностью по всей России.