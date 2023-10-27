В Кисловодске в два раза увеличили производство нарзана в 2023 году

Производство нарзана выросло в два раза в 2023 году в Кисловодске. Об этом сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на администрацию города.

С января по сентябрь в Кисловодске выпустили 61 млн бутылок минеральной воды. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года производство составило 28 млн бутылок.

По словам главы города Евгения Моисеева, минеральная вода из Ставрополья пользуется популярностью по всей России. Регион стал лидером по выпуску нарзана. В общей сложности в крае выпустили 316 млн л минеральной воды за десять месяцев, что больше показателя 2022 года на 18%.

Ранее сообщалось, что Иркутская область в четыре раза увеличила экспорт макаронных изделий.