Иркутская область четырехкратно увеличила экспорт макарон

Иркутская область в четыре раза увеличила экспорт макаронных изделий по итогам девяти месяцев 2023 года. Таких показателей удалось достичь благодаря реализации в регионе проекта «Экспорт продукции АПК», сообщает пресс-службе областного правительства.

По словам главы регионального Минсельхоза Ильи Сумарокова, предприятиям пищевых и перерабатывающих производств предоставляются субсидии. Это помогает продвижению продовольствия из Иркутской области на российские и зарубежные рынки. Мероприятия реализуются с помощью средств господдержки.

«Одним из получателей ​гранта стало предприятие ООО «Байкальская зерновая компания» — ​ведущий экспортер Иркутской области по поставкам макаронных изделий. Особенно продукция компании востребована в Монголии», — сказал министр, его цитату приводит ИА IrkutskMedia.

Полученную субсидию в размере 5,9 млн рублей компания направила на покупку оборудования для производства, хранения и упаковки макаронных изделий.