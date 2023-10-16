Иркутская область четырехкратно увеличила экспорт макарон
Иркутская область в четыре раза увеличила экспорт макаронных изделий по итогам девяти месяцев 2023 года. Таких показателей удалось достичь благодаря реализации в регионе проекта «Экспорт продукции АПК», сообщает пресс-службе областного правительства.
По словам главы регионального Минсельхоза Ильи Сумарокова, предприятиям пищевых и перерабатывающих производств предоставляются субсидии. Это помогает продвижению продовольствия из Иркутской области на российские и зарубежные рынки. Мероприятия реализуются с помощью средств господдержки.
«Одним из получателей гранта стало предприятие ООО «Байкальская зерновая компания» — ведущий экспортер Иркутской области по поставкам макаронных изделий. Особенно продукция компании востребована в Монголии», — сказал министр, его цитату приводит ИА IrkutskMedia.
Полученную субсидию в размере 5,9 млн рублей компания направила на покупку оборудования для производства, хранения и упаковки макаронных изделий.