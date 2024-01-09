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Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
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Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году

ТАСС: РКН зафиксировал утечку более 300 млн записей о россиянах в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В 2023 году в Сеть утекло более 300 млн записей о россиянах, всего зафиксировано 168 утечек персональных данных. Об этом 9 января сообщило ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора (РКН).

«В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей», — уточнили в ведомстве.

В 2023 году суды рассмотрели 87 составленных ведомством протоколов по факту утечек персональных данных в интернет. Нарушителям назначили штрафы на общую сумму более 4,6 млн рублей.

В декабре 2023 года доцент департамента стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян рассказал «Известиям», что ключевой проблемой утечки персональных данных остается отсутствие интернет-гигиены у работников организации. По словам эксперта, факт утечки подрывает доверие к компании со стороны рынка, инвесторов и клиентов, может приводить к снижению котировок акций и продаж.

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В том же месяце секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутаты партии внесли в Госдуму несколько законопроектов, согласно которым предлагается ужесточить наказание за утечки персональных данных вплоть до сотен миллионов рублей. Как отметил Турчак, меры ответственности, которые действуют в настоящее время, «мало кого стимулируют», а на черном рынке в настоящее время циркулирует около 20 тыс. разновидностей баз с подобными данными.

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