Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник, 9 января, рядом с островом Садо в японской префектуре Ниигата. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой.

В ведомстве отметили, что угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало, передает RT.

Накануне землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин и Индонезии, пишет Pravda.Ru. Очаг располагался на глубине 91 км. Его эпицентр находился на расстоянии 171 км на юго-восток от города Генерал-Сантос на Филиппинах, население которого составляет около 679 тыс. человек, сообщает «Москва 24».

Свидетели землетрясения рассказали, что толчки длились не больше минуты. При этом воздействие толчков ощущалось даже на расстоянии более 400 км от эпицентра.

Информации о пострадавших не поступало, пишет Life.Ru.

8 января сообщалось о землетрясении в Турции. Магнитуда была оценена в 4,4, эпицентр располагался в 39 км к востоку от города Малатья с населением 441 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине около 10 км.