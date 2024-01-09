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Без полутонов: главные черно-белые фотографии года

Победители Monochrome Photography Awards 2023
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Érico Hiller
Подведены итоги премии в области черно-белых снимков по результатам прошедшего года. Лучшим фотографом признан Эрико Хиллер за портрет «Выжившая после кислотной атаки». Другие значимые работы — в фотогалерее «Известий».
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Simon Biddie
Саймон Бидди стал лучшим фотографом-любителем благодаря снимку калифорнийских морских львов «Мое королевство»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Roland Blum
Первое место в категории «Абстракция» завоевал Ролан Блюм с композицией «Поэзия тишины XXVI-7»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Mario Tarantino
Победителем среди фотографов в номинации «Архитектура» стал Марио Тарантино — «Прошлое будущего»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Xiayu (Renee) Li
Рене Ли возглавила категорию «Мода/красота» за портрет китайской студентки из США, сохраняющей традиции национального костюма
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Markéta Novak Leupoldová
Автором самой выразительной фотографии стала Маркета Новак Леупольдова. Ее работа «Мы — часть природы» напоминает о неразрывной связи человека с окружающим миром
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Mahendra Bakle
Работа «Пыльные копыта: сага о вулканических всадниках» принесла Махендре Баклу победу в категории «Пейзажи»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Bin Zhang
Бинь Чжан возглавил номинацию «Природа» со снимком Внутренней Монголии «Зимняя история»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Nguyen Dang Giang
«Борьба в грязи» — фотография-победитель в категории «Фотожурналистика»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Bella von Einsiedel
«Фотоманипуляцией» года стала серия снимков Беллы фон Айнзидель «Инь и Янь»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Beata Zawrzel
Беата Завжель запечатлела «Снегопад», что позволило возглавить номинацию «Улица»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/James Lewin
За лучшую фотографию дикой природы «Наше королевство» награду получил Джеймс Левин
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Creamy Shieung
«Абстракцией» года среди любителей стала «Сказочная страна в моей голове» автора под псевдонимом Creamy Shieung
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/David Boam
Дэвид Боам одержал победу как фотограф-любитель в номинации «Архитектура». «Вигвам Пэдди» — один из символов британского Ливерпуля
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Yichi Wang
«Танцующий песок» Ичи Вана признали самым концептуальным снимком года
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Kishore Das
Фотография Кишора Дасы «Существование» — победитель среди любительских снимков в категории «Мода/красота»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Maria Laura Borgognoni
«Вертиго» Марии Лауры Боргоньони признали самой выразительной работой фотографов-любителей
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Phil Lewenthal
Лучший любительский снимок в номинации «Пейзаж» принадлежит Филу Левенталю — «Предыстория»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Mark Ditcham
Марко Дитчем призывает видеть жизнь повсюду, фотография «Держись» принесла ему награду за лучший любительский снимок природы
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Yichi Wang
Ичи Ван завоевал первое место и как лучший фотограф-любитель в жанре «Ню», снимок «Тишина»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/João Coelho
«Фотожурналистику» среди любителей возглавил Жоау Коэльо со снимком «Мастерская игрушек»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/David Gomez
Дэвид Гомес стал автором лучшей «фотоманипуляции» среди любителей — «В кресте»
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
Фото: Monochrome Photography Awards/Claudia Wycisk
Главный любительский снимок в категории «Портрет» — «Анна-Лена», автор — Клаудия Выциск
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Победители Monochrome Photography Awards 2023
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Фотография Сержа Сева «Сгибаться запрещено» признана лучшим уличным снимком среди любителей
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