Попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в купе поезда Сухум – Москва

Жительница Краснодара обратилась в отделение столичной полиции с заявлением, что она была изнасилована попутчиком в купе поезда Сухум – Москва. При этом злоумышленник домогался и до ее малолетней дочери. Об этом 9 января сообщил источник «Известий».

По словам потерпевшей, инцидент произошел еще 29 декабря 2023 года. После случившегося у ее дочери на фоне стресса начались проблемы со здоровьем, женщине пришлось обратиться к медикам.

В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка.

Ранее, 16 декабря, полиция Санкт-Петербурга задержала по подозрению в совершении в 1999 году изнасилования и убийства восьмилетней девочки 40-летнего мужчину, работающего в настоящее время экспедитором. Уточнялось, что на момент преступления подозреваемому было 15 лет.