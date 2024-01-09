Bloomberg оценил потери мировой экономики в случае войны за Тайвань в $10 трлн

Вероятная война за Тайвань может обойтись мировой экономике в $10 трлн, что является 10% мирового ВВП. Об этом 9 января сообщило агентство Bloomberg.

Оно приводит слова эксперта центра стратегических и международных исследований Джуда Бланшетта, по словам которого у транснациональных компаний после начала боевых действий на Украине значительно вырос интерес к тайваньскому вопросу. Он отметил, что американские эксперты по национальной безопасности рассматривают различные сценарии будущего Тайваня. По их мнению, события могут развиваться по-разному: от морской блокады острова до полномасштабного вторжения армии Китая.

Аналитики Bloomberg и вовсе смоделировали два сценария. В одном произойдет вторжение Китая с последующим вмешательством США, в другом — блокада острова. При этом для мировой экономики тяжелым ударом станет именно отсутствие чипов и полупроводников, что сильно ударит по производству ноутбуков, планшетов, смартфонов, автомобилей и многого другого.

Согласно их аналитике, в случае полномасштабной войны экономика Тайваня будет уничтожена, а его ВВП упадет на 40%. В самом Китае ВВП снизится на 16,7% из-за разрыва отношений с торговыми партнерами. В сценарии, предусматривающим блокаду острова, экономика Тайваня снизится на 12,2%, а мировое ВВП упадет на 5%.

По мнению американских чиновников, опрошенных агентством, будущее острова будет во многом определяться на выборах, которые должны пройти 13 января. От их исхода будут зависеть действия Китая.

Ранее, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

20 декабря Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

При этом Си Цзиньпин, как отметил телеканал NBC News, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года. В ответ на это Байден призвал китайского лидера уважать избирательные процессы Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.