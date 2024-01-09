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Bloomberg оценил потери мировой экономики в случае войны за Тайвань в $10 трлн

Bloomberg: мировой ВВП потеряет 10% в случае войны на Тайване
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Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO
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Вероятная война за Тайвань может обойтись мировой экономике в $10 трлн, что является 10% мирового ВВП. Об этом 9 января сообщило агентство Bloomberg.

Оно приводит слова эксперта центра стратегических и международных исследований Джуда Бланшетта, по словам которого у транснациональных компаний после начала боевых действий на Украине значительно вырос интерес к тайваньскому вопросу. Он отметил, что американские эксперты по национальной безопасности рассматривают различные сценарии будущего Тайваня. По их мнению, события могут развиваться по-разному: от морской блокады острова до полномасштабного вторжения армии Китая.

Аналитики Bloomberg и вовсе смоделировали два сценария. В одном произойдет вторжение Китая с последующим вмешательством США, в другом — блокада острова. При этом для мировой экономики тяжелым ударом станет именно отсутствие чипов и полупроводников, что сильно ударит по производству ноутбуков, планшетов, смартфонов, автомобилей и многого другого.

Согласно их аналитике, в случае полномасштабной войны экономика Тайваня будет уничтожена, а его ВВП упадет на 40%. В самом Китае ВВП снизится на 16,7% из-за разрыва отношений с торговыми партнерами. В сценарии, предусматривающим блокаду острова, экономика Тайваня снизится на 12,2%, а мировое ВВП упадет на 5%.

По мнению американских чиновников, опрошенных агентством, будущее острова будет во многом определяться на выборах, которые должны пройти 13 января. От их исхода будут зависеть действия Китая.

Ни мира, ни войны: из-за чего может обостриться тайваньский кризис
Насколько США и КНР близки к военному столкновению

Ранее, 31 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение Китая и Тайваня исторически неизбежно. Он также отметил, что «соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения».

20 декабря Си Цзиньпин в ходе своей встречи с президентом США Джо Байденом рассказал ему о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. При этом отмечалось, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

При этом Си Цзиньпин, как отметил телеканал NBC News, обеспокоен относительно кандидатов в президенты Тайваня, которые баллотируются на эту должность в январе 2024 года. В ответ на это Байден призвал китайского лидера уважать избирательные процессы Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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