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Немецкий политик Вагенкнехт учредила собственную партию в Берлине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz
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Немецкий политик Сара Вагенкнехт в воскресенье, 8 января, провела учредительное заседание своей партии.

«Мы основываем новую партию в Берлине», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и прикрепила ссылку на прямой эфир в 13:00 по местному времени (15:00 мск).

Вагенкнехт поделилась, что она и ее коллеги основали новую партию, чтобы преодолеть «некомпетентность и высокомерие» в политике правительства Берлина. Кроме того, по словам политика, более детальная партийная программа теперь должна быть составлена ​​к следующим федеральным выборам в тесном сотрудничестве с экспертами, добавляет Tagesschau.

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Ранее, 29 декабря, эксперт по международным отношениям и доверенное лицо Вагенкнехт Севим Дагделен сообщила, что партия планирует активно выступать за экономическое сближение с Россией. Кроме того, Дагделен выступила против «неконтролируемой иммиграции», а также за то, чтобы в политике предоставления убежища было больше «разума» и «реальности». Она также обратила внимание, что у партии «Союз Сары Вагенкнехт» нет «никакого сходства с АдГ» из-за совершенно других социальной, экономической, оборонной и медицинской политик.

Вагенкнехт покинула Левую партию в октябре 2023 года вместе с девятью другими депутатами, в том числе Дагделен. В июне 2024 года новая партия примет участие в выборах в Европейский парламент, а осенью — в земельных выборах в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии.

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