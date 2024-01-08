На Украине отдадут под суд сотрудников военкомата за избиение военнообязанных
Двух сотрудников военкомата в Тернопольской области будут судить по делу о избиении военнообязанных в октябре 2023 года. Об этом 8 января сообщает офис генерального прокурора Украины.
«Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона направила в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих объединенного городского ТЦК (Территориального центра комплектации. — Ред.), избивших военнообязанных», — отметили в пресс-службе ведомства.
По данным офиса прокурора, солдату роты охраны инкриминируется статья об «умышленном причинении телесного повреждения средней тяжести, пытках и незаконном лишении свободы человека». Командира подразделения будут судить также за «пытки и незаконное лишение свободы человека».
До этого, 31 октября, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о завершении досудебного расследования в отношении командира одной из воинских частей в Николаевской области, который безосновательно начислял выплаты подчиненным, самовольно покинувшим место службы. Отмечалось, что своими действиями он нанес ущерб государству на 4,6 млн гривен ($126,9 тыс.). Мужчине предъявлено обвинение по статье «Ненадлежащее отношение военного должностного лица к службе». Обвинительный акт направлен в суд.