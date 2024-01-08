Умер обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Богдан Шершун

Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер на 43-году жизни в понедельник, 8 января. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЦСКА.

«В составе армейцев он два раза становился чемпионом России и обладателем Кубка России, а также выигрывал Кубок УЕФА», — отмечается в публикации.

Причина смерти не уточняется.

Шершун родился 14 мая 1981 года в украинском городе Хмельницкий. В 2002 году он перешел из днепропетровского клуба «Днепр» в московский ЦСКА, в котором провел 81 матч. В сезоне-2004/2005 стал обладателем Кубка УЕФА. Летом 2005 года спортсмен вернулся в «Днепр», через три года перешел в киевский «Арсенал», а позже — в «Кривбасс». В составе национальной сборной Украины по футболу он провел четыре матча.

В 2014 году Шершун завершил карьеру в «Волыни», по окончании работал телевизионным экспертом в области футбола.