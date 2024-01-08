Транспортная прокуратура установит обстоятельства инцидента на железной дороге в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошел инцидент на железной дороге. Как сообщили 8 января «Известиям» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал. Ж/д инфраструктура тоже не пострадала», — сообщили в пресс-службе.

Как пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник, по предварительным данным, в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях могло сработать взрывное устройство.

Позднее в региональной антитеррористической комиссии добавили, что около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок.

В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано. В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе происшествия, говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что в Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении диверсии на железной дороге. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).