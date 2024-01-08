Реклама
Прямой эфир
Мир
Генерал США в отставке предрек Украине потерю территорий из-за нехватки боеприпасов
Экономика
Абрамченко указала на отсутствие ущерба РФ из-за закрытия границы с Финляндией
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении «открыть глаза» на ошибки руководству ЕС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве на окраине Харькова
Мир
Пушилин заявил об экономической несостоятельности Украины
Мир
Пушилин выразил уверенность в работе преемников Зеленского под диктовку Запада
Мир
WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»
Мир
Участники протеста фермеров в Германии обвинили власти в непонимании их проблем
Общество
Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей
Мир
СМИ сообщили о гибели в Ливане одного из командиров «Хезболлы» после удара Израиля
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае
Мир
Солдаты ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на фронте
Наука и техника
Американская компания ULA запустила на Луну ракету Vulcan
Мир
Водитель сбил протестующего во время объезда забастовки фермеров в Германии

Транспортная прокуратура установит обстоятельства инцидента на железной дороге в Нижнем Тагиле

0
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле произошел инцидент на железной дороге. Как сообщили 8 января «Известиям» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал. Ж/д инфраструктура тоже не пострадала», — сообщили в пресс-службе.

Как пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник, по предварительным данным, в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях могло сработать взрывное устройство.

Позднее в региональной антитеррористической комиссии добавили, что около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок.

В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано. В настоящее время проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе происшествия, говорится в сообщении ведомства в их Telegram-канале.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что в Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении диверсии на железной дороге. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024