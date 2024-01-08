Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник 8 января сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса ФАБ-250 при выполнении задач самолетом ВКС РФ.
Пасечник добавил, что пострадавших нет. Жителей ближайших домой эвакуировали и предложили разместиться в пункте временного размещения.
«На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса», — добавил Пасечник.
Он указал, что взял ситуацию на личный контроль.